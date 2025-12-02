Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye, Karadeniz'in güvenliğinde öncülük etmeye hazır

Türkiye, Ukrayna'da savaşın sonlanmasının ardından tarafların mutabık kalacağı bir barış anlaşması temelinde sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili, Karadeniz'de başka ortakların da katılımıyla deniz alanında sorumluluk üstlenmeye ve öncülük etmeye prensip olarak hazır bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 17:17, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 17:35
Yazdır
Türkiye, Karadeniz'in güvenliğinde öncülük etmeye hazır

Karadeniz'de 28 Kasım'da ticari gemilere düzenlenen saldırıların ardından bilgi alınan Türk diplomatik kaynaklara göre, savaşın kendi sahillerine doğru genişletilmesine ve Karadeniz sathına yayılması riskine karşı uyaran Türkiye, yalnızca ilgili aktörler tarafından değil, dünyadaki hiçbir ülke tarafından Karadeniz'in güvenliğinin tehdit edilmesine izin vermeyeceğini vurguluyor.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik müzakere sürecini güçlü bir şekilde desteklerken, her türlü barış anlaşmasıyla ilgili olarak sadece Rusya ve Ukrayna'nın nihai kararı alma hakkı olduğunu belirtiyor.

Savaşın başından beri Karadeniz Tahıl Girişimi, taraflar arasında esir takasının sağlanması gibi önemli konularda uzlaşı sağlanmasına öncülük eden Türkiye, savaşın sonlandırılmasına öncelik atfediyor.

Savaş farklı şekillerde hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya zarar verirken, iki tarafla da irtibatı bulunan nadir ülkelerden biri olan Türkiye, barışa giden süreçte her türlü desteği sağlamaya hazır bulunuyor.

Savaşın sonlanmasının ardından tarafların mutabık kalacağı bir barış anlaşması temelinde sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili olarak ise Türkiye, Karadeniz'de başka ortakların da katılımıyla deniz alanında sorumluluk üstlenmeye ve öncülük etmeye prensipte hazır olduğunu teyit ediyor.

- Türkiye'nin Avrupa'nın savunmasına katkısı

Kaynaklara göre, Türkiye Avrupa'nın savunmasında büyüklüğü ve kapasitesiyle önemli bir rol oynuyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve NATO harekat ve misyonlarına en büyük ikinci katkıyı sağlayan ülke olan Türkiye'nin, 7 milyar dolardan fazla değerde savunma sanayi ürünü ihraç ettiği de hatırlanıyor.

Bunu mümkün kılan Türk savunma sanayisinde 100 bin kişi istihdam ediliyor.

Bu konumdaki bir ülkenin girişimlerin dışında bırakılması kendi savunma yapısını oluşturmaya çalışan Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarına da hizmet etmiyor.

- NATO'nun genişlemesi

Türkiye, NATO'nun genişleme politikasının Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 10. maddesine dayandığını ve buna göre herhangi bir katılımın aynı zamanda mevcut üyelerin güvenliğine katkı sağlayacağının düşünülmesi halinde yeni katılımların mümkün olabileceğini hatırlatıyor.

Buna göre, eğer mevcut üyeler yeni bir genişlemenin mümkün olmadığını düşünüyorsa, buna da saygı duyulması gerekiyor.

Türkiye, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana, Ukrayna'nın bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine yönelik desteğini devam ettiriyor.

