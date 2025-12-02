40 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

Yaklaşık 1,5 sene önce müdür olarak döndüğü okulda, gençlik yıllarının izlerini taşıyan koridorlarda bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Çeker, okulun yöneticisi olmaktan büyük gurur duyduğunu kaydetti. 2014 yılında 'Yılın Öğretmeni' seçilen, öğrencilerini evladı gibi gördüğünü dile getiren Çeker, 28 yıllık meslek hayatı boyunca okumayı her zaman bir erdem olarak gördüğünü vurguladı.



Çeker, öğrencilerin başarıları, öğretmenlerin sosyal faaliyetleri, veli görüşleri, taşımalı eğitim kapsamında alınan kararlar ve yarışmalarda elde edilen dereceler başta olmak üzere okulda yaşanan tüm önemli olayları ve gelişmeleri not defterinde bir araya getirdiğini kaydetti.



Yazmaktan ve okumaktan büyük keyif aldığını aktaran Çeker, 40 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "1985-1986 eğitim öğretim yılında mezun olduğum okula yönetici olarak atanmanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Koridorlarında koştuğum, sınıflarında eğitim gördüğüm, atölyesinde eğeleme yaptığım okula şu anda yönetici olarak gelmek çok farklı duygu" şeklinde konuştu.



Anı defteri tutmanın önemli olduğunu ve günlük tutmaya başladığını aktaran Çeker, "Yazmış olduğum kitaplardan esinlenerek bir anı defteri tutmanın çok önemli olduğunu düşünerek, günlük tutmaya başladım. Çocuklarımızın yapmış olduğu sosyal faaliyetler, öğrenci-öğretmen ilişkileri, velilerin öğrenci hakkındaki görüşleri, taşımalı eğitim sisteminde yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı alınan bir takım kararlar, ayrıca okulumuzun yarışmalardan elde ettiği başarılar, öğretmenlerimizin yapmış olduğu sosyal faaliyetler, bunların hepsini bir günlükte topluyorum" ifadelerini kullandı.



Çeyrek asrı aşkın süredir eğitim camiasında görev yapan Çeker, eğitim hayatı boyunca günlük tutmaya devam edeceğini, ifade ederek, "28 yıllık meslek hayatım boyunca her zaman okumayı bir erdem olarak bildim ve bundan sonra da tutmuş olduğum günlüğü eğitim hayatı boyunca devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.