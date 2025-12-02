40 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Çeker (58), 40 yıl önce mezun olduğu okula yönetici olarak atanmasının ardından okulun günlük yaşantısını, başarılarını ve öğretmen-öğrenci hatıralarını bir günlükte toplamaya başladı. Çeker, 'Denemeler', 'Gurbet Kuşları' ve 'Yoksa Rüya Mı?' isimli üç kitabından esinlenerek, notlar almaya başladığını ve bu anlamlı hobisini emekli olana kadar sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.
Yaklaşık 1,5 sene önce müdür olarak döndüğü okulda, gençlik yıllarının izlerini
taşıyan koridorlarda bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten
Çeker, okulun yöneticisi olmaktan büyük gurur duyduğunu kaydetti. 2014 yılında
'Yılın Öğretmeni' seçilen, öğrencilerini evladı gibi gördüğünü dile getiren
Çeker, 28 yıllık meslek hayatı boyunca okumayı her zaman bir erdem olarak gördüğünü
vurguladı.
Çeker, öğrencilerin başarıları, öğretmenlerin sosyal faaliyetleri, veli görüşleri,
taşımalı eğitim kapsamında alınan kararlar ve yarışmalarda elde edilen dereceler
başta olmak üzere okulda yaşanan tüm önemli olayları ve gelişmeleri not defterinde
bir araya getirdiğini kaydetti.
Yazmaktan ve okumaktan büyük keyif aldığını aktaran Çeker, 40 yıl önce mezun
olduğu okula müdür olarak geri dönmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak,
"1985-1986 eğitim öğretim yılında mezun olduğum okula yönetici olarak atanmanın
onur, gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Koridorlarında koştuğum, sınıflarında
eğitim gördüğüm, atölyesinde eğeleme yaptığım okula şu anda yönetici olarak
gelmek çok farklı duygu" şeklinde konuştu.
Anı defteri tutmanın önemli olduğunu ve günlük tutmaya başladığını aktaran
Çeker, "Yazmış olduğum kitaplardan esinlenerek bir anı defteri tutmanın
çok önemli olduğunu düşünerek, günlük tutmaya başladım. Çocuklarımızın yapmış
olduğu sosyal faaliyetler, öğrenci-öğretmen ilişkileri, velilerin öğrenci hakkındaki
görüşleri, taşımalı eğitim sisteminde yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı alınan
bir takım kararlar, ayrıca okulumuzun yarışmalardan elde ettiği başarılar, öğretmenlerimizin
yapmış olduğu sosyal faaliyetler, bunların hepsini bir günlükte topluyorum"
ifadelerini kullandı.
Çeyrek asrı aşkın süredir eğitim camiasında görev yapan Çeker, eğitim hayatı boyunca günlük tutmaya devam edeceğini, ifade ederek, "28 yıllık meslek hayatım boyunca her zaman okumayı bir erdem olarak bildim ve bundan sonra da tutmuş olduğum günlüğü eğitim hayatı boyunca devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.