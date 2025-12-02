Fabrika yangını mağdurlarına hakaret eden 2 zanlı tutuklandı

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fabrika yangını mağdurlarına hakaret eden 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişiye hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 19:47, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 19:54
Yazdır
Fabrika yangını mağdurlarına hakaret eden 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir mesajlaşma uygulamasında yangında yaşamını yitirenlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, şüpheliler A.S.M. (19) ve M.A'yı (17) gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber