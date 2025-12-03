Dışişleri: Bahçeli'yi hedef alan açıklama kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı, "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamasını, içerik ve üslup bakımından "kabul edilemez nitelikte" olarak değerlendirdi.
Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.