İsrail'den Şara'ya DEAŞ'la suikast tehdidi

Suriye'nin güneybatısındaki Tampon Bölge'de ihlallerini artıran İsrail, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast imasında bulundu. Şara'ya "Dikkatli ol!" tehdidi savuran terör devleti, aparat olarak da daha önce Gazze'de de kullandığı terör örgütü DEAŞ'ı işaret etti.

İsrail'den Şara'ya DEAŞ'la suikast tehdidi

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre, üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileri, "tehdit" olarak gördükleri Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik bir suikast düzenleme seçeneğini olası görüyor. Kanal'a değerlendirmelerde bulunan yetkililer, "Suriye'de DEAŞ gibi terör örgütlerinin güç kazanma olasılığının güçlü olduğu ve Şara'nın bu konuda hazırlıklı olması gerektiği" uyarısını yaptı. Bu uyarı, geçmişte Filistin direnişine karşı Gazze'de DEAŞ'la bağlantılı Yasir Ebu Şebab çetesi gibi yasa dışı terör gruplarıyla birlikte hareket eden İsrail'in, Suriye'de de yeni yönetime karşı benzer bir yola başvuracağı şeklinde değerlendiriliyor. Buna karşılık, İsrail'in en büyük destekçisi ABD ise Suriye'de istikrarın sağlanması yönünde açık bir tavır koyuyor. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün sosyal medyada yayınladığı açıklamasında, İsrail'in son dönemde Tampon Bölge'de artırdığı şiddetin Suriye'de kurulmaya çalışılan istikrarı bozabileceğini belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "Gerilimi düşürmesini ve Suriye ile bir güvenlik anlaşmasını kabul etmesini" istedi.

"ŞAM İLE ANLAŞ" BASKISI

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'te Suriye'nin güneybatısındaki Tampon Bölge'de bulunan Cebel el-Şeyh ve çevresini işgal etmeye devam ediyor. İşgal ordusu, son dönemde Cebel el-Şeyh eteklerinde bulunan Beyt Cen beldesine top ateşi saldırısı düzenleyerek 20'den fazla Suriyeliyi öldürdü. İsrail'in gerilimi artırmasına karşı ise ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tel Aviv açısından sürpriz bir uyarı" geldi. Trump, sosyal medya ağı Truth Social'daki hesabından yayınladığı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın bölgede istikrarın sağlanması için iyi iş çıkardığını, İsrail'in ise Tampon Bölge'yi işgal etmek ve gerili artırmaktaki ısrarının Suriye'deki siyasi geçiş sürecini bozabileceğini" vurguladı. ABD yönetiminin Suriye'nin yeniden istikrara kavuşma çabalarını uluslararası yaptırımları kaldırarak ve yeniden imar sürecine katkı vererek desteklediğini hatırlatan Trump, Netanyahu'dan Suriye'de "İkili diyaloğu da güçlendirecek bir güvenlik anlaşmasını kabul etmesini" talep etti.

NETANYAHU'YU SİYASİ İNTİHARA SÜRÜKLER
Axios'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer ise İsrail'e daha sert mesajlar gönderdi. Suriyelilerin "Beyt Cen'deki katliamdan dolayı çok öfkeli olduğunu ve hükümetten İsrail'e cevap vermesini istediğini" hatırlatan yetkililer, "Netanyahu her yerde hayaller görüyor. Önce ateş açıp sonra soru soruyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun "Deli gibi davrandığını ve bunun Trump'ın inşa etmeye çalıştığı şeyi yıkabileceğini" dile getiren yetkililer, "Suriye Lübnan değil, İsrail'e tehdit arz etmiyor. Netanyahu'nun bu yöntemlerini sürdürmesi ve Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellemesi, kendisini siyasi intihara sürükleyebilir" cümlelerini sarf etti.

DİPLOMATİK HAREKETLİLİK
Öte yandan, İsrail hükümeti geçtiğimiz ay Suriye ile güvenlik anlaşmasından vazgeçtiğini ilan ederken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da geçtiğimiz hafta "Ordu, Tampon Bölge'den çekilmeyecek" demişti. Suriye tarafı ise İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini ve bölgenin 1974 anlaşmasında belirlendiği gibi silahsız kalmasını istiyor. İsrail'in yükselttiği bu gerilim, "Suriye'ye karşı askeri harekat mı başlayacak" sorularına sebep olurken ABD tarafı ise Tel Aviv'i güvenlik anlaşmasına ikna etmek için diplomatik hareketlilik başlattı. Trump, Netanyahu'yu Washington'a davet etti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da dün, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı ile bir görüştü.

