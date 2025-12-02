Putin'den Avrupa'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ama savaşa da hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

"Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız" diyen Putin, "Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar" ifadelerini kullandı.

Putin, Türkiye yakınındaki tankerlere yönelik saldırıların korsanlık faaliyeti olduğunu belirtti.

Ukrayna tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları artıracaklarını söyleyen Putin, "Ukrayna'ya yardım eden ülkelere ait tankerlere yönelik adımlar atacağız." dedi.

Putin, Ukrayna'nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.