Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
İçişleri Bakanlığı, Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretindeki silahlı korumalarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 22:41, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 22:45
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyumdaki koruma görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığını ve konuyla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."