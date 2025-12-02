Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü

İzmir'in Tire ilçesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Didem Özü, projeleriyle İngiltere'de düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" (She Inspires Awards) yarışmasının "Eğitimde Yükselen ve Sürekli İlerleyen" kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etti

Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesinde görev yapan 15 yıllık İngilizce öğretmeni Özü, farklı okullarda geliştirdiği gönüllülük temelli projeler, toplum yararına yaptığı çalışmalar ve sınıf dışına taşan eğitim yaklaşımlarıyla dikkati çekti.

Didem Özü, bu kapsamda, Manchester'da 20 Kasım'da 26 ülkeden binlerce öğretmenin katılımıyla gerçekleşen yarışmaya katılmaya hak kazandı.

"İlham Veren Kadınlar" (She Inspires Awards) yarışmasının "Eğitimde Yükselen ve Sürekli İlerleyen" kategorisinde özel ödüle layık görülen Didem Özü, uluslararası bir yarışmada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Özel ödül kategorisinde ilk sırada yer aldı

Didem öğretmen, İngiltere'de her yıl düzenlenen yarışmaya bu yıl kendisinin de yaptığı çalışmalarla başvurduğunu söyledi.

Bu kapsamda önce adaylığının açıklandığını, sonra finale kaldığı bilgisinin kendisine bildirildiğini aktaran Özü, "Bu platformda hangi meslek olursa olsun, toplum yararına yapılan çalışmalar değerlendiriliyor. Doktor da olabilirsiniz, öğretmen de. Ben ülkemi temsil edebilmek adına orada bulunduğum için çok mutlu oldum." dedi.

Özü, ödül töreninde yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı:

"Gecenin sonunda özel ödül kategorisinde ilk sırada yer aldığımı, ismimin ekranda yandığını görünce yaşadığım mutluluğu anlatamam. Uluslararası bir platformda ülkemi temsil edip kupa kaldırabilmek büyük gururdu. Her hayal küçük bir adımla başlar. Lütfen vazgeçmeyin, hep büyük düşünün ve hayallerinizin peşinden gidin."

Didem Özü, ödülünü tüm öğrencilerine ve emek verdiği kadınlara ithaf ettiğini sözlerine ekledi.