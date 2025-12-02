Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi

Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre Iğdır, 1 Aralık'ta yeniden Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili oldu ve 26 Kasım'da 443 AQI skoruna ulaştı. Uzmanlar, bu yüksek kirlilik seviyelerine uzun süre maruz kalmanın astım, kanser, felç gibi ciddi sağlık sorunlarına ve çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açtığı konusunda uyarıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporu, Iğdır'da son yıllardaki her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğunu aktardı.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Iğdır 1 Aralık'ta 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu yüksek kirlilik seviyelerinin halk sağlığı üzerindeki ciddi risklerine dikkat çekiyor.

Hava Kirliliği Erken Ölüm Sebebi: Her Üç Ölümden Biri İlişkili

Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) raporuna göre, Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor.

Yüksek kirliliğe maruz kalmanın özellikle çocuklarda bilimle alakalı gelişimi bozabildiği ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ifade ediliyor.

Iğdır'daki Kirliliğin Temel Nedenleri

Iğdır'daki hava kirliliğinin temel nedenleri birden fazla faktöre dayanıyor:

Coğrafi Konum: Kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması.

Yakıt Kullanımı: Kalitesiz kömür kullanımı ve doğal gaz kullanımının az olması.

Şehirleşme: Aşırı betonlaşma, plansız şehirleşme ve yıllardır bitmeyen alt yapı çalışmaları.

Diğer Faktörler: Şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi ve genel çevre kirliliği.

Nükleer Risk ve Solunum Hastalıkları Endişesi

Kentte yalnızca hava kirliliği değil, Ermenistan sınırında yer alan Metsamor Nükleer Santralı nedeniyle radyasyon riski de bulunuyor. Bu durumun, bölgede kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının yaygın görülmesine katkı sunduğu belirtiliyor.

Vatandaşlardan Yetkililere Acil Çözüm Çağrısı

Hava kirliliği için yeterli önlem alınmadığına değinen Iğdırlı vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Allahverdi Kum, Iğdır'ın etrafı dağlarla çevrili çukurda bir il olması nedeniyle kirliliğin arttığını belirterek, "Özellikle akşamları Iğdır'ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez... Astım hastaları en büyük sıkıntısını çekenler," dedi.

Mehmet Emin Öner ise sürekli maske ile dışarıya çıktığını ifade ederek, alt yapı çalışmaları sırasında toz çıkmaması için sulama yapılmasını önerdi ve yetkilileri göreve davet etti: "Herkes görevine dikkat etsin. Onlar da bizim gibi bu havayı soluyor."

