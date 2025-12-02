Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Iğdır 1 Aralık'ta 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu yüksek kirlilik seviyelerinin halk sağlığı üzerindeki ciddi risklerine dikkat çekiyor.



Hava Kirliliği Erken Ölüm Sebebi: Her Üç Ölümden Biri İlişkili



Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) raporuna göre, Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor.



Yüksek kirliliğe maruz kalmanın özellikle çocuklarda bilimle alakalı gelişimi bozabildiği ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ifade ediliyor.



Iğdır'daki Kirliliğin Temel Nedenleri



Iğdır'daki hava kirliliğinin temel nedenleri birden fazla faktöre dayanıyor:



Coğrafi Konum: Kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması.



Yakıt Kullanımı: Kalitesiz kömür kullanımı ve doğal gaz kullanımının az olması.



Şehirleşme: Aşırı betonlaşma, plansız şehirleşme ve yıllardır bitmeyen alt yapı çalışmaları.



Diğer Faktörler: Şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi ve genel çevre kirliliği.



Nükleer Risk ve Solunum Hastalıkları Endişesi



Kentte yalnızca hava kirliliği değil, Ermenistan sınırında yer alan Metsamor Nükleer Santralı nedeniyle radyasyon riski de bulunuyor. Bu durumun, bölgede kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının yaygın görülmesine katkı sunduğu belirtiliyor.



Vatandaşlardan Yetkililere Acil Çözüm Çağrısı



Hava kirliliği için yeterli önlem alınmadığına değinen Iğdırlı vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.



Allahverdi Kum, Iğdır'ın etrafı dağlarla çevrili çukurda bir il olması nedeniyle kirliliğin arttığını belirterek, "Özellikle akşamları Iğdır'ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez... Astım hastaları en büyük sıkıntısını çekenler," dedi.



Mehmet Emin Öner ise sürekli maske ile dışarıya çıktığını ifade ederek, alt yapı çalışmaları sırasında toz çıkmaması için sulama yapılmasını önerdi ve yetkilileri göreve davet etti: "Herkes görevine dikkat etsin. Onlar da bizim gibi bu havayı soluyor."