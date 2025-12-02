Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davası başladı

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Kara ve baklava kutularında rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam edildi.

Duruşmada söz verilen sanık Niyazi Nefi Kara, savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Beraatini isteyen Kara, "Rüşvet alınmasıyla ilgili kimseye bir şey söylemedim. Kimseyle düşmanlığım yok. CİMER'e yapılan şikayetlerle ilgili iş yoğunluğundan dolayı gecikmeler oluyordu. Manavgat çok yoğun bir nüfusa sahip, personel sayısı yetersiz. CİMER'e gelen şikayetlerle ilgili gereğinin yapılmasını söyledim. Kimseye rüşvet alınması için talimatım olmadı." dedi.

Dosyada bahsedilen villayı 4,5 milyon liraya aldığını, bunun için kimseden para almadığını öne süren Kara, villanın her tarafının yıkık olduğunu, tadilatıyla çok uğraştığını ve evi aldığına pişman olduğunu belirtti.

Belediyede imar müdürünün görevden ayrılması üzerine işlerin aksamaması için M.A'yı görevlendirdiğini anlatan Kara, "İmar bölümünde ruhsat işleriyle ilgili gecikmeler olmaya başladı. Bu kadar yoğunluğun içinde yine de hak edenlere verildi. Daha sonra imar ruhsatı verilmesiyle ilgili gecikme söz konu değildi." diye konuştu.

Kara, oğluna rüşvet olarak araba alındığı iddiasını da kabul etmedi.

İmar ve ruhsat süreçlerinde kimseden rüşvet almadığını, belediyede göreve getirdiği kişilere böyle bir talimat vermediğini savunan Kara, hakkında algı operasyonu yapıldığını ileri sürdü.

Kara, sanıklardan Mehmet Emin Tüter'e belediye başkan yardımcısıyken baklava kutusu içinde rüşvet verildiği iddiasına ilişkin ise "Alınan rüşvetle ilgili bir bilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum, bununla ilgili ve diğer iddialarla ilgili kimseden sözlü veya yazılı şikayet almadım. Z.S. ve Demir Demir'den de hiçbir zaman rüşvet alındığıyla ilgili bir şey söylenmedi. Bununla ilgili bir müracaatta da bulunmadılar." ifadesini kullandı.

Mehmet Emin Tüter, Hüseyin Cem Gül, Demir Demir ve diğer sanıklarla örgüt faaliyetleri kapsamında birlikte hareket ettiğine yönelik suçlamaları da kabul etmeyen Kara, kendisi adına rüşvet alındığı iddialarını reddetti.

Aramalarda ele geçirilen 3 kilogram altın, dolar ve avrodan haberinin olmadığını öne süren Kara, "Depodaki para ve altından haberim yok. Depoda altın, avro ve doların bulunmasını televizyondan izledim. Kimseyle düşman değilim. Ben bunu yapacak bir insan değilim. Mahkemeyi yanıltmaya çalışıyorlar." dedi.

- Villa için alınan 350 bin avro için "borç" savunması

Niyazi Nefi Kara'nın, imar ve ruhsat işlemlerindeki rüşvet temaslarını organize ettiği iddia edilen yeğeni Hüseyin Cem Gül, duruşmada kendisine yöneltilen 33 ayrı olayla ilgili savunma yaptı.

Belediyedeki işleri halletmek için rüşvet aldığı suçlamasının iftira olduğunu öne süren Gül, CİMER'e yapılan ihbarları kapatmak için iş insanlarından 1 milyon lira istediği iddiasını da kabul etmedi.

Seçim döneminde koordinasyon merkezinde görev yaptığını, bu nedenle çok sayıda otelciyle tanıştığını belirten Gül, kendisine yöneltilen taleplerin bundan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü.

Gül, Niyazi Nefi Kara'nın villasında kullanılmak üzere 350 bin avroyu borç olarak K.B'den aldığını öne sürerek, Kara'nın borçtan daha sonra haberdar olduğunu savundu. Villanın 4,5 milyon lira bedelinin Kara tarafından ödendiğini iddia eden Gül, villanın piyasa değerinin ise 500 bin avro olduğunu dile getirdi.

İş insanı Z.S'den CHP Genel Merkezi için para istemediğini belirten Gül, "İş adamlarından para alırken belediyede iş yapma sözü vermedim." dedi.

Gül, iş insanı K.T'den sanık Mesut Kara aracılığıyla 1 milyon 250 bin avro alındığını, bu parayı da A.D.K'ye götürdüğünü anlattı. Mahkeme başkanının, "Bu paradan Niyazi Nefi Kara'nın bilgisi var mıydı?" sorusunu üzerine Gül, "Benden parayı A.D.K'ye götürmemi istedi." diye yanıt verdi.

Sanık Gül, ayrıca ilçede yapılan bir konser için bir otelden 3 milyon 800 bin lira destek aldıklarını ifade etti.

- Eski belediye başkan yardımcısı suçlamaları kabul etmedi

Niyazi Nefi Kara'nın eşinin yeğeni ve eski belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya da belediyeye gelmeden önce Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde memur olduğunu, imar ve ruhsat mevzuatını bildiği için Kara'nın teklifi üzerine belediyede imar iskan biriminde çalışmaya başladığını anlattı.

Dosyadaki rüşvet ve diğer iddialarla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını öne süren Berkaya, "Bana bağlı 5 birim vardı ve bunlarla ilgili Başkan'a bilgi verirdim. İskan ve imar konularında imza yetkim yoktu, iskan ve ruhsatta hızlandırma veya yavaşlatma yetkim yok. Para alma ve talep etme olaylarıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Kimseden para almak için görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Buğlem Şahbaz da özel kalemin emekliye ayrılma kararı üzerine göreve geldiğini, suç teşkil edecek hiçbir talimat almadığını ve talimat vermediğini öne sürdü.

CİMER'e gelen şikayetlerin kendisine iletilmediğini savunan Şahbaz, "Başkan'ın sekreteri olduğum için imar ve iskan konularını bilmiyorum. İddianamede yer alan suçlamalar ve eylemlerle ilgili hiçbir bilgim ve görgüm yok." ifadesini kullandı.

Tutuklu yargılanan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, öğle saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından duruşma salonuna getirilen Tüter, akşam saatlerinde yeniden rahatsızlanınca duruşma salonundan ayrıldı.

Duruşma, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

- Soruşturma

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

- İddianame

İddianamede, Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülmüştü. İddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu öne sürülmüştü.

"Rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara dikkatin çekildiği iddianamede, Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları iddia edilmişti.

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin, otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslar üzerinden aktarıldığı belirtilen iddianamede, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülmüştü.

Manavgat Belediye Başkanıyken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.