Bakanlıktan yeni eylem planı: Karısını dövene 'nezaket' öğretilecek

EĞİTİM PLANLARI HAZIRLANACAK



Kadına şiddet uygulayanlarla mücadelede sert tedbirler geliyor. Buna göre şiddet uygulayanlar tedavi edilecek, psikososyal müdahalede bulunulacak, davranış değişikliği için rehabilitasyon uygulanacak.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni eylem planına göre, kadınlara şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modeli oluşturulacak. Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlanacak.

Psikososyal müdahale programını tamamlayan bireylerin sağlıklı hayat becerilerini desteklemek amacıyla iletişim becerileri, nezaket, duygusal okuryazarlık, problem çözme, empati, aile içi iletişim ve sorumluluk, ebeveynlik gibi konularda atölyeler düzenlenecek. Şiddet uygulayanlara yönelik takip prosedürü oluşturulacak.