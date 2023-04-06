Ev sahiplerinden yeni oyun: Ya evi boşalt ya fark öde!
Ev sahipleri yüksek kira için yeni bir yol buldu. Kiracıdan geçmiş dönem enflasyon farkını isteyip, alacaklı davası açan ev sahipleri, "Ya geçmiş farkı öde ya da evi boşalt!" diyor.
Kira fiyatlarındaki afaki artışları fırsat gören mülk sahipleri kiraya zam
yapmak için her yolu mübah görmeye başladı. 5 yılını dolduran kiracısını tahliye
edip evini daha yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen ev sahipleri akla gelmeyecek
yollara başvuruyor.
Ancak bu davalarda çıkan karar genellikle talep edilen kiranın yüzde 25 ila
40 oranında altında oluyor. Örneğin bir bölgede ortalama kira bedeli 20 bin
TL. Açılan mahkemede daire kirası 15 bin TL olarak belirlendi.
Kiracı bu bedeli ödemeyi kabul ederse evde oturmaya hak kazanıyor. Ancak evini
25 bin TL'ye kiraya vereceğini düşünen ev sahibi rayiç bedele ikna olmuyor.
O nedenle kiracısını tahliye etmek için farklı model arayışlarına giriyor.
ENFLASYON FARKI HESAPLIYORLAR
Bu kapsamda avukat yolunu tutan ev sahipleri kiracının 5 yıllık geçmişini masaya yatırıyor. Eğer kiracı 5 yılda kirasını düzenli ödemişse bu noktada kira zamlarına bakılıyor. Kanunen kira zamları o yılın enflasyon oranına göre yapılması gerekiyor.
Ancak ev sahibi ile kiracı aralarında anlaşıp bazen enflasyon oranın da altında
zam yapabiliyor. Diyelim ki üç yıl önce bir evin kirası 3 bin TL idi. O dönem
enflasyon oranı da yüzde 20 olarak geldi.
Bu durumda kiranın 3.600 TL olması gerekiyor. Ancak ev sahibi ile kiracı aralarında
anlaşıp yüzde 10 zam yaptı. Ertesi yıl da bu kira bedeli için 3.500 TL'den anlaştılar.
Ancak enflasyon oranı baz alınsaydı o dönem kira bedeli 4.200 TL olacaktı.
İşte ev sahibi 5 yıl boyunca arada oluşan farkları hesaplayıp kiracısına bu
yönde alacaklı takibi açmaya başlıyor. Enflasyon oranında zam yapılmaması nedeniyle
ev sahibini haklı bulan emsal bir mahkeme kararı da olduğu için ev sahibi alacaklı
davasından haklı çıkıyor.
5 yıllık fark ve faiz oranıyla birlikte kiracılara yüklü miktarlarda ödemeler
çıkıyor. Hal böyle olunca ev sahipleri de, "Bu alacaktan vazgeçmemi istiyorsan
evi boşalt!" diyor.
ZAMLARI ARAMIZDA ANLAŞARAK YAPTIK
İstanbul Samatya'da yaşayan F.A., bunu yaşayan son mağdurlardan biri oldu.
6 yıldır aynı dairede oturan F. A.'dan ev sahibi evi boşaltmasını istedi. Rayiç
bedel ödemeyi öneren F. A.'nın verdiği kirayı kabul etmeyen ev sahibi geçmiş
dönem kira zam oranlarının enflasyon oranında yapılmadığı gerekçesiyle dava
açtı.
Mağdur kiracı, "Pandemide birçok kiracı ev sahibi ile konuştu, zamları
aralarında anlaşarak belirledi. Ben de zammı ev sahibinin rızasıyla yaptım.
Ancak beni evden tahliye etmek istedi.
Rayiç bedeli ödemeyi kabul etmeme rağmen geçmiş enflasyon farkları üzerinden
alacaklı davası açtı. Mahkeme haklı buldu, icra yolu ile tahsilini istedi. Ev
sahibi bana 'Ya bedeli öde ya evi boşalt' dedi. Karşı dava açacağım" diye
konuştu.
EV SAHİPLERİ AÇIK ARIYOR
Avukat Mustafa Zafer, son dönemde kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahiplerinin
açık aramaya başladığını söyledi. Zafer, "En çok geçmiş dönem enflasyon
farkı üzerinden davalar açılıyor. Çünkü kanunen kira zamlarının enflasyon oranında
alınması gerekiyor.
Ancak kiracı ile ev sahipleri aralarında anlaşarak bu oranı düşük tutabiliyor.
Bunlar sözlü beyanlar olduğu için mahkemeye dava açıldığında ev sahibi haklı
oluyor ve alacaklı davasını kazanıyor. Anlaşmalar yazılı beyanla olmalı"
dedi.
KİRACIYI TEHDİT EDİYORLAR
Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmek için her yolu denediğini belirterek, "Son dönemde en çok geçmiş dönem enflasyon farkını istiyorlar. Eğer kiracı enflasyon oranında zam yapmadıysa ev sahibi alacaklı davası açıyor.
Betül ALAKENT