'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu

Türkiye genelinde hava durumu parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı illerinde yağış, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 07:31, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 10:02
Yazdır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgar genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu.
  • Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Bursa: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Çanakkale: 17°C, parçalı ve az bulutlu.
  • İstanbul: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu.
  • Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Afyonkarahisar: 12°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
  • İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Muğla: 16°C, parçalı ve az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu.
  • Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Adana: 21°C, az bulutlu.
  • Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Hatay: 18°C, az bulutlu.
  • Isparta: 15°C, parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu.
  • Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Ankara: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Eskişehir: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Konya: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Nevşehir: 8°C, parçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu.
  • Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • Bolu: 12°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Düzce: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Sinop: 17°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu.
  • Rize ve Artvin'de yağış bekleniyor; kıyılarda yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
  • Pus ve yer yer sis sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde etkili olacak.
  • Amasya: 13°C, parçalı bulutlu.
  • Rize: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
  • Samsun: 16°C, parçalı bulutlu.
  • Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Çok bulutlu; kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor; yükseklerde kar yağışı görülecek.
  • Kuzey kesimlerde buzlanma, don olayı ile pus ve sis sabah ve gece saatlerinde etkili olacak.
  • Erzurum: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Kars: 6°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.
  • Malatya: 9°C, parçalı bulutlu.
  • Van: 8°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
  • Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis bekleniyor.
  • Batman: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Diyarbakır: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Gaziantep: 16°C, parçalı bulutlu.
  • Mardin: 13°C, parçalı bulutlu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber