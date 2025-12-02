Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Türkiye genelinde hava durumu parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı illerinde yağış, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgar genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu.
- Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bursa: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
- Çanakkale: 17°C, parçalı ve az bulutlu.
- İstanbul: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
- Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Ege Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu.
- Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Afyonkarahisar: 12°C, parçalı ve az bulutlu.
- Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
- İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu.
- Muğla: 16°C, parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu.
- Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Adana: 21°C, az bulutlu.
- Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu.
- Hatay: 18°C, az bulutlu.
- Isparta: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu.
- Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Ankara: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
- Eskişehir: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
- Konya: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
- Nevşehir: 8°C, parçalı ve az bulutlu.
Batı Karadeniz Bölgesi
- Parçalı ve az bulutlu.
- Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bolu: 12°C, parçalı ve az bulutlu.
- Düzce: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
- Sinop: 17°C, parçalı ve az bulutlu.
- Zonguldak: 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Parçalı ve çok bulutlu.
- Rize ve Artvin'de yağış bekleniyor; kıyılarda yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
- Pus ve yer yer sis sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde etkili olacak.
- Amasya: 13°C, parçalı bulutlu.
- Rize: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
- Samsun: 16°C, parçalı bulutlu.
- Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Doğu Anadolu Bölgesi
- Çok bulutlu; kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor; yükseklerde kar yağışı görülecek.
- Kuzey kesimlerde buzlanma, don olayı ile pus ve sis sabah ve gece saatlerinde etkili olacak.
- Erzurum: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
- Kars: 6°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.
- Malatya: 9°C, parçalı bulutlu.
- Van: 8°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekleri kar yağışlı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
- Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis bekleniyor.
- Batman: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
- Diyarbakır: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
- Gaziantep: 16°C, parçalı bulutlu.
- Mardin: 13°C, parçalı bulutlu.