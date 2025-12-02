TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
Bakan Kurum: Son tuğlalarımızı koyuyor, son çivilerimizi çakıyoruz

Depremden etkilenen 11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçiyle birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir. 6 Şubat'ta verdiğimiz sözü milletimizle birlikte olmak, devletimizin gücünü, kudretini 11 ilimize sunmak suretiyle bu mücadeleyi ortaya koyduk ve artık son tuğlalarımızın konulduğu, son çivilerin çakıldığı deprem konutlarımızı bitirdik, son dükkanlarımızın ışıklarını burada yakıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 15:38, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 15:48
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çerçevesinde yapımı süren deprem konutlarını da gezerek basın açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada deprem konutları çalışmalarının hızla sürdüğüne dikkat çeken Bakan Kurum, "Kahramanmaraş'ımızda toplam 52 bin konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İşte bugün burada gördüğünüz gibi şu konutlarımızla, yeşil alanlarımızla, parkları, bahçeleri, sosyal donatılarıyla birlikte bir yaşam alanı milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda şehrimizin dört bir yanında iş yeri, konut ve köy evlerimizin inşaatına da aynı kararlılıkla, aynı süratle devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar da Kahramanmaraş'ta 74 bin konut ve iş yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İşte bu arkamızda gördüğümüz inşaatlarımız yaklaşık 10 ay önce başladı. 10 ay gibi kısa bir sürede burada konutlarımızı, iş yerlerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Ve konutlarımız da nasıl artık sona geldiyse bir taraftan da şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarını ihya etmeye devam ediyoruz. Şu anda bir yandan tarihi Kapalı Çarşı'mızdan Demirciler Çarşısı'na yine şehrin ticaretini artırmak adına Toptancılar Sitesi'nden Kasaplar Çarşı'mıza kadar Kahramanmaraş'ın ticari ve kültürel damarlarını yeniden canlandırırken diğer yandan da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Kahramanmaraş'ımızın gençleri için burada çok modern altyapısıyla, sosyal imkanlarıyla 17 bin 500 kişi kapasiteli modern bir stadyumu inşa ediyoruz" diye konuştu.

"11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçi çalışıyor"

Yapımı süren projeleri anlatan Bakan Kurum, "Diğer taraftan Azerbaycan Mahallesi'nde konutlardan okullara, parklardan kültür merkezlerine kadar yeni bir yaşam alanını yükselttik ve Kahramanmaraş'la hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın yeni uydu kenti olacak ki bu işleri yaparken de örnek şehirciliği 6 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi şehrin ihtiyaçlarını, demografik yapısını düşünerek örnek uydu kentler inşa etmeye çalışıyoruz. Altınova'da yaptığımız 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk bir uydu kenti de Maraş'ımıza kazandırıyoruz. Ve bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu temsil eden modern iklim dirençli ve yine çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak, geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir. Depremden etkilenen 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçi, işçi kardeşimle, mimar, mühendis arkadaşımla birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hamdolsun deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık, gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir"

Deprem bölgelerinde son tuğlaların konulduğu ifade eden Bakan Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi ortaya koymuştur ve söz verdiği gibi milletimize anahtarlarını, evlerini, iş yerlerini teslim etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu anlayışla saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir. Bu çok önemli bir tecrübedir ve burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde son evlerimizi teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için. Çünkü 6 Şubat'ta verdiğimiz sözü milletimizle birlikte olmak, devletimizin gücünü, kudretini 11 ilimize sunmak suretiyle bu mücadeleyi ortaya koyduk ve artık son tuğlalarımızın konulduğu, son çivilerin çakıldığı deprem konutlarımızı bitirdik. Son dükkanlarımızın ışıklarını burada yakıyor, evlerinde huzurla güvenle oturacak milletimizin evlerini teslim ediyor ve buradaki son afetle de kardeşlerimize yuvalarını sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

