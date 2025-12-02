'Faladdin' ve 'Binnaz' uygulamalarının sahibine ev hapsi

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritasının yer aldığı fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Taşdelen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Sertaç Taşdelen'in yanı sıra avukatları da katıldı.

"Benim tek gayem bu memlekette üretmek"

Tutuklu sanık Taşdelen savunmasında, "Bilkent Üniversitesi'nden şeref derecesi ile mezun oldum. Türkiye'de bir teknoloji ve yazılım şirketi kurdum. Yaklaşık 40 kişilik mühendislerden oluşan kadromuz vardır. Bizim burada asla kara para aklamamız mümkün değildir. Ben 16 Temmuz sabahı 10 polis, 2 kameraman ile evimden alındım. Ben bu vatan için canımı vermeye niyetli, teknoloji üretmeye niyetli biriyim. Sosyal sorumluluklara ilgi duyan genç bir kardeşinizim. Benim tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak" dedi. Son sözü sorulan Taşdelen "Ben de bir ananın evladıyım. Yolumu gözleyen nişanlım var. Ben bu vatanın evladıyım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sertaç Taşdelen'in 2019'da oluşturduğu 'Faladdin', 'Binnaz abla' ve bunların internet sitesi uzantıları olan bilişim sistemlerini fal bakmak, gaybdan haber vermek, medyumluk gibi suç teşkil eden eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kurduğu anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, Taşdelen'in elde ettiği gelirlerin suç geliri olduğu, yasal bir faaliyette bulunuyormuş gibi suç gelirlerini vergilendirmek suretiyle meşru bir kazançmış gibi gösterdiği, gelirleri yurt dışına çıkartma eyleminde bulunduğu, ayrıca Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024'te Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği kaydedildi. MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken, 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu ve bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Sertaç Taşdelen'in 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.