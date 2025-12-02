Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 42,42 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 17:10, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 17:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,4430
|42,4440
|42,4240
|42,4250
|Avro
|49,4450
|49,4460
|49,3380
|49,3390
|Sterlin
|56,3240
|56,3340
|56,0640
|56,0740
|İsviçre frangı
|53,0170
|53,0270
|52,7900
|52,8000
|ANKARA
|ABD Doları
|42,4130
|42,4930
|42,3940
|42,4740
|Avro
|49,4050
|49,4850
|49,2980
|49,3780
|Sterlin
|56,2640
|56,4740
|56,0040
|56,2140