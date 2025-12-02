Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 42,4430 42,4440 42,4240 42,4250 Avro 49,4450 49,4460 49,3380 49,3390 Sterlin 56,3240 56,3340 56,0640 56,0740 İsviçre frangı 53,0170 53,0270 52,7900 52,8000 ANKARA ABD Doları 42,4130 42,4930 42,3940 42,4740 Avro 49,4050 49,4850 49,2980 49,3780 Sterlin 56,2640 56,4740 56,0040 56,2140