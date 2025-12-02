Bakan Memişoğlu tanıttı: Yerli üretim OED'ler, vatandaşı hayatta tutacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Otomatik Ekstrenal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, OED cihazının, ani kalp durması geçiren kişilerde kalp ritmini otomatik olarak analiz eden ve gerektiğinde hayat kurtarıcı elektrik şoku veren taşınabilir tıbbi bir cihaz olduğunu ve bu cihazın teknolojik olarak hayati bir önem taşıdığını belirtti. OED cihazının, kullanıcıya sesli ve görsel komutlarla rehberlik ettiğini açıklayan Bakan Memişoğlu, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek 'Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Yönetmeliği' ile birlikte, OED'nin halka açık alanlarda ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye'nin son 20 yılda sağlık yönetiminde geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Bugün Türkiye, afetlerden salgınlara kadar en zorlu durumlarda hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilen ülkelerden biridir. Artık sağlıkta dünyayı takip eden değil; deneyimiyle örnek alınan bir Türkiye var. İşte bu sağlam altyapının üzerine bugün, teknolojik bir atılımı daha ekliyoruz. Acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığı o kritik anlar için, ASELSAN iş birliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirilen OED projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir. Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun temsilcileri olarak; teknolojiyi insan hayatının hizmetine sunmayı en büyük görev addediyoruz. Sağlıkta son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrim, bugün dijitalleşme ve yerli üretimle taçlanmaktadır. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz, veriyi bilgiye, bilgiyi ise hikmete ve hizmete dönüştüren bir anlayışı temsil ediyor. Bugün tanıtımını yaptığımız Otomatik Şok Cihazları, kalp durması gibi müdahalenin saniyelerle ölçüldüğü anlarda, ambulans ekibimiz ulaşana kadar vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlayacak bir yaşam köprüsüdür. ASELSAN imzalı bu yerli cihazlarımız, kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe sesli komut sistemi ve 'sizi yönlendiren akıllı teknolojisi' ile vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımdadır. Cihaz, ritmi analiz eder, şok gerekip gerekmediğine karar verir. Hazırladığımız 'OED Yönetmeliği' ile 2026-2028 yıllarını kapsayan stratejik planımız çerçevesinde; havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız" diye konuştu.

OED'nin kalp krizi ve kalp durması gibi durumlarda kurtarıcı bir rol oynayacağını vurgulayan Bakan Memişoğlu, toplumsal bilinç açısından bu cihazı herkesin kullanabilme kabiliyeti olması gerektiğini vurgulayarak, "Amacımız şudur. Nasıl ki ambulanslarımız trafikte milletimizle güçlü bir iş birliği içinde hareket ediyorsa, bu uygulamayla acil sağlık zincirinin ilk halkasını güçlendiriyor, her bir vatandaşımıza 'Kalp Durduğunda Siz Durmayın' diyoruz. Bu aynı zamanda bir toplumsal dayanışma çağrısıdır. Amacımız vatandaşlarımızın ilk yardım bilincini güçlendirerek, her kişiyi potansiyel bir hayat kurtarıcı haline getirmektir. Herkesi hayat kurtarmaya hazır, sağlık ordumuzun gönüllü bir üyesi olmaya davet ediyorum. 'İlk yardım hayat kurtarır' anlayışını, artık sadece bir motto değil, toplumumuzun ortak bir refleksi haline getirmeliyiz. Türkiye'nin sağlık teşkilatı, artık yalnızca kendi vatandaşına değil, ihtiyaç duyan tüm insanlara ulaşabilen bir kapasiteye sahiptir. Acil durumlarda hızlıca harekete geçen ve sahayı organize eden yapımız, Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetini gösteriyor. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramında, dünya sessiz kalıp adeta bir film izler gibi olan biteni izlerken Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde tarihe geçen bir duruş sergilemiştir. Son 20 yılda acil sağlık hizmetlerinde küresel bir başarı hikayesine imza attık. 480 olan istasyon sayımız bugün 3 bin 500'ü aştı. Ambulans filomuzu 40 kat büyüterek 6 bin 300'ün üzerine çıkardık. 2025'in ilk 10 ayında 6 milyon vatandaşımıza ulaştık. Ekiplerimiz, helikopter ve uçak ambulanslarımızla 5 bin 500'den fazla hastaya müdahale etti. Tüm bu teknolojilerin, binaların, cihazların ruhu sizlersiniz" şeklinde konuştu.

Programın ardından Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanları ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekindi.