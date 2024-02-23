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Kafasını okul sırasına çarpan kız çocuğu beyin kanaması geçirdi

Ankara'da kafasını okul sırasına çarptığını söylenen 10 yaşındaki kız çocuğu beyin kanaması geçirdi. Durumdan okul yönetimini sorumlu tutan baba ise yaşam savaşı veren kızının öğretmeni tarafından darp edilmiş olabileceğini ve saatlerce baygın halde okulda tutulduğunu iddia etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 16:52, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:34
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Kafasını okul sırasına çarpan kız çocuğu beyin kanaması geçirdi

Olay, 22 Şubat sabahı Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesinde yer alan bir ilkokulda meydana geldi. İddialara göre kafasını okul sırasına çarptıktan sonra fenalaşan 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin'in ailesine saatler sonra haber verildi. Yeğenini baygın halde gören Hazal Karakaş'ın ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şahin'i ambulansla hastaneye nakletti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 10 yaşındaki çocuk, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı. Kafatasında 8 tane kırık tespit edilen Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba Çağrı Şahin, başta kızının öğretmeni B.Ö. olmak üzere okul yönetimini durumun sorumlusu olarak tuttu. Çocuğunun okulda baygın halde saatlerce bekletildiğini, sağlık ekiplerine haber verilmediğini ileri süren baba Şahin, B.Ö.'nün kızını darp etmiş olabileceğini iddia etti. Okul yönetimi ise iddialarla ilgili konuşmazken, adli sürecin takipçileri olacaklarını belirtti.

"Baldızım okula gittiğinde yeğeninin baygın bir durumda ve idrarını kaçırmış halde olduğunu görmüş"

Olayla ilgili konuşan Baba Çağrı Şahin, "Öğretmeni kızımın kafasını sıraya çarptığını iddia ediyor. Daha sonra baldızımı arayarak kızımın kötü olduğunu ve okula gelmesini söylemiş. Baldızım okula gittiğinde yeğeninin baygın bir durumda ve idrarını kaçırmış halde olduğunu görmüş. Panikleyip sağlık ekiplerini aramış. Çocuğum kafasını sabah 10:00 sıralarında sıraya vurmuş ama öğretmeni bize 14:00'te bilgi verdi" dedi.

"Kafatasında 8 kırık tespit etmişler"

Çocuğunun hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Baba Şahin, "Kızımı beyin kanaması geçirdiği için hemen ameliyata aldılar. Kafatasında 8 kırık tespit etmişler. Şu anda yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar hala müdahale ediyor. Biz suçlu veya suçsuz aramıyoruz. Tamamen ihmalkarlık var. Böyle bir şey olduğu anda bizi ya da sağlık kuruluşunu arasaydı durum bu noktaya gelmezdi. Çocuğum şu anda dakikalarla yarışıyor" diye konuştu.

"Öğretmeninin telefonu kapalı, okula gelmiyor"

Okul yönetiminden şikayetçi olduklarını kaydeden Şahin, "Okuldan şikayetçi olduk. Eğitimci bir insanın ilk önce öğrencilerine değer vermesi lazım. Çocuğum iki gündür hastanede. Öğretmeninin telefonu kapalı, okula gelmiyor. Bizi arayıp çocuğun durumunu sormuyor. Okuldaki çocukların hep bir azıdan hiçbir şey görmediklerini söylemesi ve çocuğumun hiçbir şey hatırlamıyorum demesi sebebiyle net bilgi alamıyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çocuğum darbeleri aldıktan sonra 4 saat okulda beklemiş. Hastane raporunda da saat 10:30'da başlayan beyin kanamasının 4 saat sürdüğü belirtilmiş" ifadelerini kullandı.

"Sanki okuldaki çocuklar öğütlenmiş gibi tek bir ağızdan bir şey görmediklerini söylüyor"

Kızının öğretmeninden de şüphelendiklerini dile getiren Şahin, "Öğretmenin böyle bir şey yapacağını aklımıza getirmek istemiyoruz. Bir çocuğun kafasını sıraya vurmasıyla beyin kanaması geçirmesi mümkün değil. Öğretmen neyden saklanıyor bilmiyoruz. Suçu olmasa yanımıza gelir, ifade verir, okuluna gelir. Sanki okuldaki çocuklar öğütlenmiş gibi tek bir ağızdan bir şey görmediklerini söylüyor. Bu çok enteresan" dedi.

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