Borsa güne yatay seyirle başladı

Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti MYK toplanıyor
Hem kalitesiz hem daha pahalıyız! Ürün içerikleri sağlığımızı da etkiliyor
Hem kalitesiz hem daha pahalıyız! Ürün içerikleri sağlığımızı da etkiliyor
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu
Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu
Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Yurt genelinde yağışlar bir hafta boyunca etkili olacak
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
İsrail'i boykot hangi şirketleri vurdu? İşte ilk veriler
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Uçak biletlerinde tavan fiyata zam
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 28. turunda da sonuç çıkmadı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Önder Kahveci: 12 bin TL ek ödeme emeklileri de kapsamalı
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' vurgusu
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti? anketi!
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 10.081,68 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 10:10, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:10
Yazdır
Borsa güne yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,09 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.081,68 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,40 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik artan endişelere karşın yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber