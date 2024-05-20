HAK-İŞ, ev işçilerinin sorunlarını Bakan Işıkhan'a iletti

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki HAK-İŞ heyetini kabul etti.

Kabulde, HAK-İŞ heyeti, Konfederasyonun kadınlara yönelik çalışmalarını anlatarak, kayıtlı kadın istihdamına ilişkin konuları gündeme getirdi.

HAK-İŞ heyeti, kadın istihdamı konusunda hükümet tarafından yapılan düzenlemeleri olumlu bulduklarını ifade ederek, Bakan Işıkhan'a "emeğin görünmez yüzü ev işçilerinin mevcut durumunu, sorun ve taleplerini" içeren bir rapor sundu.