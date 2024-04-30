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Dolar/TL 32,36 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüş eğilimiyle başlamasının ardından 32,3620 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 10:57, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:46
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Dolar/TL 32,36 seviyesinden işlem görüyor

Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 32,5064'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,3620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 azalışla 34,6760, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kaybıyla 40,5560'tan satılıyor.

Dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 105,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik endişelerin arttığını kaydederek bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, bu hafta ayrıca ülkede istihdam raporu verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'de bulunuyor.

Öte yandan, Türk lirası varlıklara ilişkin olumlu raporlar açıklanmaya devam ediyor.

Analistler, yurt dışında önemli bankaların dün açıkladıkları raporlarda Türk lirası için alım yönünde tavsiyede bulunduklarını hatırlatarak, swap piyasalarındaki fiyatlamalarda yabancıların Türk lirası talebinin güçlü olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Bugün, yurt dışında Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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