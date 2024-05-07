20 bin atamanın yarısı bu 5 alandan olacak

Peki hangi branşa ne kadar atama yapılacak?

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in paylaştığı verilere göre;

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499,

Rehberlik bin 597,

Din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594,

İngilizce 968

20 bin öğretmen ataması içinde en çok atama yapılacak 5 branş.



Bu 5 branş atanacak toplam kadronun yarısına tekabül ediyor.



Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,



Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499,



Rehberlik bin 597,



Din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594,



İngilizce 968