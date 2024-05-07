Nikah töreninde duaya izin vermedi

Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti.

Duaya izin vermeyen nikah memuru "Burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz." dedi.

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