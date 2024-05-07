Nikah töreninde duaya izin vermedi
İzmir'deki bir nikah töreninde nikah memurunun dua okunmasına izin vermemesi tepki topladı. Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mayıs 2024 10:29, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 10:30
İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi.
Duaya izin vermeyen nikah memuru "Burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz." dedi.
Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti.
MEMUR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.