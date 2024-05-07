Bakan Işıkhan: Gençlerimizin kariyer gelişimini İŞKUR olarak destekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gençlere, iş tecrübesine sahip olabilmeleri için eğitim aldıkları alanda mutlaka staj yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında düzenlenen "İŞKUR Yol Arkadaşım: Gençlerle Yarına Yolculuk Programı"nda gençlerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu heyecanı ifade eden Işıkhan, programa Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın gencin katıldığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin fırsat eşitliği konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirten Işıkhan, "Benim gibi bir işçi çocuğu kardeşiniz, hiçbir ayrım gözetmeden şu koltukta oturabiliyor. Çok farklı konumlarda olan insanlar buralarda oturabilir ama en alttan başlayıp devletin en üst kademesine kadar gelmiş bir hocanız olarak gerçekten vatanımıza, devletimize ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Ben devletimizin yurtlarında, devletimizin burslarıyla okudum. Yurt dışına YÖK bursuyla gittim. Her şeyin arkasında devletimizin desteği ve gücü var." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, gençlerden kariyer noktasında zorlandıkları konuları kendileriyle paylaşmasını isteyerek İŞKUR'un gençlerin yanında olduğunu belirtti.

"Yapay zeka noktasında siz gençlerimize güveniyoruz"

Artık 20-30 yıl önceki çalışma hayatından söz edilemeyeceğini belirten Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Birçok mesleğin şekil değiştirdiği, bazılarının da yok olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bunu belirleyen en önemli değişimlerden biri teknolojik değişimlerdir. Teknoloji günümüzde inanılmaz bir hızla değişiyor. Biz özellikle kıymetli gençlerimizin kariyer noktasında gelişimini destekleme sürecinde de İŞKUR olarak destekler veriyoruz. Örneğin, savunma sanayii ve tedarik hizmetlerinin sunulduğu alanlarda KALFA programı var. KALFA programında genç mühendislerimiz geliyor, yetişiyor ve orada ilgili sektöre çok rahat girebiliyor, istihdam kapısı bulabiliyorlar. Bilişim sektörü, dijital alanlar, dijitalleşmenin yoğun olarak yaşandığı yapay zeka noktasında siz gençlerimize güveniyoruz. İŞKUR olarak özellikle bu yönde iş başı eğitim programlarımızın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum."

Gençlerin iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklarla ilgili soru üzerine Işıkhan, en önemli sorunların başında iş tecrübesinin geldiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş tecrübesi için de bir yerden başlamak gerekiyor. Biz özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparken burada biraz esnek olunması gerektiği yönünde önerilerde bulunabiliyoruz. Ama iş tecrübesine sahip olabilmek için hangi alanda lisans eğitiminizi tamamlarsanız o alanda mutlaka bir staj sürecini yaşamanız gerektiğini düşünüyorum. İŞKUR'umuzun staj programı var. Staj portalımız var, orayı ziyaret etmenizi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'mizin önceki yıllarda başlattığı çok önemli bir staj seferberliği vardı. Şimdi iş dünyası da sizlerden bunu bekliyor. CV'nize baktığında acaba bu arkadaşımızın iş tecrübesi nerede? Neleri biliyor? Bilgisayar programlarını biliyor mu? Yabancı dil düzeyi nedir gibi ne yazık ki bunları belgelemek zorundayız. Belgelemenin ötesinde de iş tecrübesi sürecinde de bunları iş insanlarına ya da insan kaynakları ofisine bunları mutlaka göstermemiz gerekiyor."

"Sosyal yetenekleriniz çok iyi olmalı"

Işıkhan, çalışma hayatı ve koşullarının sürekli değişmesiyle ilgili soru üzerine, özellikle salgın dönemi sonrasında bu sürecin yaşandığına dikkati çekti.

İşin yapısı, şekli ve çalışma modellerinin değişmeye başladığını aktaran Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Çalışma hayatına girdiğinizde sosyal yeteneklerinizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Kovid-19 pandemisi sonrasında işler devam ediyor. Hala uzaktan çalışma, esnek çalışma, güvenceli esnek çalışma modelleri bizim için daha önemli. Çalışmanın, işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. 10 yıl sonra aklınıza gelemeyecek, farklı işlerle ve çalışma modelleriyle karşı karşıya kalacağız."