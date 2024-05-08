İstanbul Havalimanı'nda uçak gövde üstü indi
İstanbul Havalimanı'nda büyük tehlike... Sabah saatlerinde bir kargo uçağı iniş takımları açılmayınca gövde üzerine iniş yaptı. Kargo uçağının ABD merkezli FedEx şirketine ait olduğu belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
ABD merkezli FedEx kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi uçak saat 08.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yaklaştı.
Paris-İstanbul seferini yapan uçağın ön iniş takımları açılmayınca pilot gövde üzerine iniş kararı aldı. Pilot, havalimanı yetkilileriyle iletişim halinde uçağı gövde üzerine başarılı bir şekilde indirdi.
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın gerekli birimleri ve havalimanı itfaiye ekipleri uçağa yangın ihtimaline karşı müdahale ederken, kazada yaralanma ve ölüm bildirilmedi.
Ucuz atlatılan kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği etkilenmedi. Uçuşlar havalimanın diğer pistlerine yönlendirildi.
ABD'nin Tennessee eyaleti merkezli FeDeX, 2023 itibarıyla filo ve taşıdığı binlerce ton yük bakımından dünyanın en büyük havayolu nakliyat (kargo) şirketi. FedEx, altı kıta 220 ülkede 375'ten fazla destinasyonda hizmet veriyor.