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Dolar/TL 32,20 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,2040 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 10:55, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 10:49
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Dolar/TL 32,20 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 32,2051'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,2040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,0110 ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,9100'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla yatırımcıların dolar talebinin törpülendiğini ifade etti.

Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve banka yetkililerinin geçen hafta "tedbirli" yönlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, bu hafta yapılacak sözle yönlendirmeleri ve Fed'in son toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Yurt içi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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