Galatasaray yeni başkanını seçiyor: Dursun Özbek yarışı önde götürüyor
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi seçim heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Lisesi'ndeki düzenlenen kongrede oy sayımına geçildi. Dursun Özbek yarışı önde götürüyor
Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.
Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 10 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 10 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 595, Süheyl Batum da 499 oya ulaştı.
Özbek'e üçüncü ve dördüncü sandıklarda 162'şer oy çıktı. Batum ise üçüncü sandıkta 70, dördüncü sandıkta 61 oy aldı.
Özbek'e beşinci sandıkta 147, altıncı sandıkta 151 oy çıktı. Batum ise beşinci sandıkta 61, altıncı sandıkta 63 oy aldı.
Özbek'e yedinci sandıkta 164, sekizince sandıkta 166 oy çıktı. Batum ise yedinci sandıkta 45, sekizinci sandıkta 42 oy aldı.
Özbek'e dokuzuncu sandıkta 167, onuncu sandıkta 42 oy çıktı. Batum ise dokuzuncu sandıkta 146, onuncu sandıkta 47 oy aldı.