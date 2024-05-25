Galatasaray yeni başkanını seçiyor: Dursun Özbek yarışı önde götürüyor

Özbek'e üçüncü ve dördüncü sandıklarda 162'şer oy çıktı. Batum ise üçüncü sandıkta 70, dördüncü sandıkta 61 oy aldı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 10 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 595, Süheyl Batum da 499 oya ulaştı.

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