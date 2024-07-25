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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 10.989,16 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2024 10:16, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:20
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Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,41 puan ve yüzde 0,02 azalarak 10.989,16 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,69 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izlediğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ettiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakmasına ise kesin gözle bakıldığını bildirdi.

Bununla birlikte Banka'nın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.750 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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