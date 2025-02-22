Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Uygulamasını Güncelledi

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi kapsamında, haksız fiyat artışlarının cep telefonları üzerinden vatandaşlar tarafından bildirilmesini sağlayan uygulamayı güncelledi. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlandı, konum ekleme özelliği eklendi ve açıklama alanı artırıldı.

Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması Yenilikleri

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına" yeni modüller eklendiği bildirildi. Açıklamada, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşların karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

HFA Mobil Uygulaması Kullanımının Yaygınlaşması

HFA Mobil Uygulaması kullanımının yaygınlaşması sayesinde, işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmenin amaçlandığı belirtilen açıklamada,

"HFA Mobil Uygulamasının kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde vatandaşlarımız yaşadıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebilecek, ilgili bilgiler titizlikle kayda alınarak, hızlıca yetkili mercilere iletilmesi sağlanacaktır. Bildirilen her olay detaylı bir biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır"

denildi.

Tüketici Haklarının Korunması ve Adil Piyasa Rekabeti

Açıklamada, HFA Mobil Uygulamasının tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli bir adım olacağının altı çizilerek,

"Vatandaşlarımızın uygulama üzerinden yapacakları bildirimler sayesinde haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçilmesi yanında, sektörler genelinde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi de mümkün olacaktır"

görüşlerine yer verildi.

Mobil Uygulamaya Erişim ve Kullanım Detayları

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabiliyor ve girişler e-Devlet hesapları ile gerçekleştiriliyor. Halen kullanılan uygulama üzerinde yapılan bildirimlerde 5 foto eklenme özelliği ile konum bildirme özelliği eklendi.