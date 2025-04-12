Doktorların mesajları ifşa oldu: Devlet hastanesinde hastalarla ilgili skandal ifadeler
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı doktorların kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler kullandığı iddiaları kamuoyunda büyük tepki topladı. Mesajlaşmaların ifşa olmasının ardından üniversite yönetimi, ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığını ve söz konusu kişilerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Sözcü Gazetesinin haberine göre; Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların yer aldığı iddia edilen bir WhatsApp grubunda, kadın hastalar hakkında skandal ifadelerin kullanıldığı görüldü.
İĞRENÇ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyaya yansıyan ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görülüyor.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
-Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır.