TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
Ankara Valiliği'nden Gözaltı Görüntüleri Hakkında Açıklama
Ankara Valiliği'nden Gözaltı Görüntüleri Hakkında Açıklama
Üç Kamu Bankasının Yeni Yönetim Kurulları Belli Oldu
Üç Kamu Bankasının Yeni Yönetim Kurulları Belli Oldu
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
İmamoğlu soruşturması! Oteldeki kameraları bantlayarak kapattılar
İmamoğlu soruşturması! Oteldeki kameraları bantlayarak kapattılar
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Kütahya 3. Kez Sallandı
Kütahya 3. Kez Sallandı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara Valiliği'nden Gözaltı Görüntüleri Hakkında Açıklama

Ankara'da yasa dışı bir eylem sırasında gözaltına alınan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Valilik, görüntülerle ilgili iddialara yanıt verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 07:30, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 07:45
Yazdır
Ankara Valiliği'nden Gözaltı Görüntüleri Hakkında Açıklama

Ankara Valiliği, kentte yasa dışı bir eyleme yönelik gözaltı işlemi sırasında "kadın göstericinin vücudunun bir kısmının görüldüğü" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Konur Sokak'ta yasa dışı eylem yapan 300 kişilik grubun, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayarak yürüyüşe geçmeleri ve polise karşı mukavemet etmeleri üzerine gruba müdahale edildiği belirtildi.

Olayla ilgili 9'u kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın ve sosyal medya organlarında, 'erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü' görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda, gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, daha önce de yasa dışı toplumsal eylemlere karışan söz konusu kişinin, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle devam eden davaları bulunduğu, 2020 yılında yasa dışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı aktarıldı. Ankara Valiliği, kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek, kasıtlı olarak yayılan bilgilere itibar edilmemesini istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber