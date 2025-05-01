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Otel Faciasında Şok Detay: Müşterileri Uyandırmadan Araç Kurtarmaya Gittiler

Kartalkaya'daki otel yangınında otel çalışanları müşterileri uyandırmak yerine araçları kurtarmaya çalıştı. Güvenlik kamerası görüntüleri şok etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 21:45, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 21:54
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Otel Faciasında Şok Detay: Müşterileri Uyandırmadan Araç Kurtarmaya Gittiler

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirirken, otel çalışanlarının müşterileri uyandırmak yerine işletme sahiplerinin araçları kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittikleri anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda da alevlerin yayılması ile karbondioksitin üst katlara kadar çıkmasına, araçları yangından kurtarmak için zorla açılan otopark kapısının büyük etkisi olduğu ifade edildi.

Yangın Soruşturmasında Gelişmeler

Kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u sonraki süreçte tahliye edildi. 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.

Otel Çalışanlarının Tutumu

Yangının başladığı saatlerde otel çalışanlarının odalarda kalan tatilcileri uyarmak yerine otel sahiplerinin araçlarını kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittiği anlara ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda da araçları kurtarmaya gidenlerin otoparkın kapısını açmasıyla yangının büyümesine neden oldukları ifade edilerek, "Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur" denildi.

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