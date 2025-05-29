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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Greve Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında uzlaşma sağlanamayınca 23 bin işçi greve çıktı. İşçiler belediye binası önünde toplandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 07:28, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 08:57
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi greve başladı. Belediye bünyesindeki iştirak şirketlerinde çalışan işçiler, gece yarısından itibaren iş bıraktı. Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

Grev Süreci ve İşçilerin Eylemleri

  • Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.
  • Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

Sendika Temsilcilerinin Açıklamaları

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını belirtti. Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini vurgulayan Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

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