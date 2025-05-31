Marmaray'da Dehşet: İki Çocuğunun Yanında Darp Edildi

İstanbul'da Marmaray Süreyya Plajı durağında yaşanan olay, akşam saatlerinde vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. İki çocuğuyla birlikte Marmaray'a binen bir yolcunun, kapı önünde duran bir kadına uyarıda bulunması tartışmaya neden oldu. Kapı önünde duran yanında bulunan mavi gömlekli kişinin (İ.A.) tahrik etmesi sonrasında E.D. (50) adlı kişi, iki çocuklu babayı yumrukladı.

Yüzüne Yumruk Atıldı, Burnu Kırıldı

Yolcular arasında başlayan sözlü tartışma fiziksel arbedeye dönüşünce, iki çocuklu baba yumruklandı. Saldırı sırasında adamın yüzüne isabet eden yumruk sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi. Olay anı, çevredeki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Korkuya kapılan çocukları çevredeki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Durağa İndikten Sonra da Devam Etti

Kavga, Marmaray'dan inildikten sonra Süreyya Plajı durağında da sürdü. Taraflar arasında yeniden başlayan gerginlik, durakta bulunan vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Marmarayda çocuklarının yanında yumruk atılarak burnu kırılan baba, olay sonrası kendisine saldıranlardan şikayetçi olmak istedi.



Şahıslar ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılmak istedi. https://t.co/5MLvzLOjhC pic.twitter.com/4lOTslkyo5 Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) May 30, 2025

İki Kişi Gözaltına Alındı

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, darp olayına karıştıkları belirlenen E.D. (50) ve İ.A. (22) emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Haklarında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden İ.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, E.D. hakkında yürütülen tahkikatın sürdüğü bildirildi.