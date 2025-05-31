Marmaray'da Dehşet: İki Çocuğunun Yanında Darp Edildi
İstanbul Maltepe'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir baba, diğer yolcularla yaşadığı tartışma sonucu darbedildi. Burnu kırılan adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Marmaray Süreyya Plajı durağında yaşanan olay, akşam saatlerinde vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. İki çocuğuyla birlikte Marmaray'a binen bir yolcunun, kapı önünde duran bir kadına uyarıda bulunması tartışmaya neden oldu. Kapı önünde duran yanında bulunan mavi gömlekli kişinin (İ.A.) tahrik etmesi sonrasında E.D. (50) adlı kişi, iki çocuklu babayı yumrukladı.
Yüzüne Yumruk Atıldı, Burnu Kırıldı
Yolcular arasında başlayan sözlü tartışma fiziksel arbedeye dönüşünce, iki çocuklu baba yumruklandı. Saldırı sırasında adamın yüzüne isabet eden yumruk sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi. Olay anı, çevredeki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Korkuya kapılan çocukları çevredeki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.
Durağa İndikten Sonra da Devam Etti
Kavga, Marmaray'dan inildikten sonra Süreyya Plajı durağında da sürdü. Taraflar arasında yeniden başlayan gerginlik, durakta bulunan vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Marmarayda çocuklarının yanında yumruk atılarak burnu kırılan baba, olay sonrası kendisine saldıranlardan şikayetçi olmak istedi.Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) May 30, 2025
Şahıslar ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılmak istedi. https://t.co/5MLvzLOjhC pic.twitter.com/4lOTslkyo5
İki Kişi Gözaltına Alındı
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, darp olayına karıştıkları belirlenen E.D. (50) ve İ.A. (22) emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Haklarında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden İ.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, E.D. hakkında yürütülen tahkikatın sürdüğü bildirildi.
GEREĞİ YAPILDI🚨İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) May 30, 2025
30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında #Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir.
Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş, D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir.. pic.twitter.com/MzObklskIl