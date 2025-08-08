13. Sinemasal Film Festivali başladı

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları ve ailelerini, sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran Sinemasal, bu sene 13.sünü düzenlediği Sinemasal Film Festivali'nin son etabı için yola çıktı. 2013'ten bu yana Türkiye'nin 77 farklı ilinde 5.5 milyon çocuğun ve gencin geleceğine sanat aracılığıyla katkıda bulunan Sinemasal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 10 bin çocuğa daha hayatlarında ilk kez gerçek sinema deneyimi yaşatacak.

Sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmak ve sürdürülebilir yöntemlerle ''Sanata Erişimde Fırsat Eşitsizliği'' sorununu en azından sinema alanında tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği, 4-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Konya, Burdur, Kırklareli ve Edirne illerinde gerçekleşecek olan 13. Sinemasal Film Festivali ile 81 il hedefine ulaşarak gezici film festivali misyonunu tamamlayacak.

Fark yaratan çalışmalarıyla bugüne kadar uluslararası arenada 20'den fazla prestijli ödül alan Sinemasal Kurucusu Enes Kaya, milyonlarca insanda farkındalık yaratan uzun soluklu bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirterek herkesi Sinemasal'ın bu son gezici festivaline davet etti.

Çocukların sanatla buluşabilmesi adına 2013'ten bu yana gezici sinema festivalleri düzenleyen Sinemasal, 2026 yılında Kapadokya merkezli 3 yeni proje başlatacak. Bu kapsamda bir bienal, bir uluslararası film festivali, bir de dijital platformda dizi projesi hayata geçirilecek.

13. Sinemasal Film Festivali detaylarını www.sinemasal.org internet sitesinden ve @sinemasalorg instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Festivalin Genel Katılıma Açık Etkinlik Takvimi & Mekanları: