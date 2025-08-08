13. Sinemasal Film Festivali başladı

Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

13. Sinemasal Film Festivali başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle 4-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında 4 farklı ilde düzenlenecek olan 13. Sinemasal Film Festivali ile on bin çocuk, genç ve yetişkine gerçek sinema deneyimi yaşatılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 08:20, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 08:21
Yazdır
13. Sinemasal Film Festivali başladı

Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları ve ailelerini, sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran Sinemasal, bu sene 13.sünü düzenlediği Sinemasal Film Festivali'nin son etabı için yola çıktı. 2013'ten bu yana Türkiye'nin 77 farklı ilinde 5.5 milyon çocuğun ve gencin geleceğine sanat aracılığıyla katkıda bulunan Sinemasal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 10 bin çocuğa daha hayatlarında ilk kez gerçek sinema deneyimi yaşatacak.

Sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmak ve sürdürülebilir yöntemlerle ''Sanata Erişimde Fırsat Eşitsizliği'' sorununu en azından sinema alanında tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği, 4-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Konya, Burdur, Kırklareli ve Edirne illerinde gerçekleşecek olan 13. Sinemasal Film Festivali ile 81 il hedefine ulaşarak gezici film festivali misyonunu tamamlayacak.

Fark yaratan çalışmalarıyla bugüne kadar uluslararası arenada 20'den fazla prestijli ödül alan Sinemasal Kurucusu Enes Kaya, milyonlarca insanda farkındalık yaratan uzun soluklu bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirterek herkesi Sinemasal'ın bu son gezici festivaline davet etti.

Çocukların sanatla buluşabilmesi adına 2013'ten bu yana gezici sinema festivalleri düzenleyen Sinemasal, 2026 yılında Kapadokya merkezli 3 yeni proje başlatacak. Bu kapsamda bir bienal, bir uluslararası film festivali, bir de dijital platformda dizi projesi hayata geçirilecek.

13. Sinemasal Film Festivali detaylarını www.sinemasal.org internet sitesinden ve @sinemasalorg instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Festivalin Genel Katılıma Açık Etkinlik Takvimi & Mekanları:

  • 09 Ağustos 2025 Cumartesi KONYA Akşehir Açık Hava Tiyatrosu
  • 10 Ağustos 2025 Pazar BURDUR Karamanlı Festival Alanı
  • 12 Ağustos 2025 Salı KIRKLARELİ İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi
  • 13 Ağustos 2025 Çarşamba EDİRNE Yıldırım İbrahim Acar Spor Tesisleri

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber