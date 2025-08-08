İhbara gelen polislere bıçak çeken 4 kişi gözaltına alındı
Samandağ ilçesinde parkta tartıştığı kişiler ile ihbarla olay yerine gelen polislere bıçakla saldırmaya çalışan alkollü 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 08:38, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 09:12
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Parkı'nda içki içtiği iddia edilen 4 kişi, parkta bulunan bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı.
Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
4 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Parka gelen polislere de bıçakla karşı koymaya çalışan 4 şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.