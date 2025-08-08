Beş ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Beş ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Adli Olaylar

Eski asbaşkan rezidansta ölü bulundu

Bir dönem Denizlispor'un Asbaşkanlığını yapan Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 13:41, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 13:40
Denizli'de uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren 60 yaşındaki Mehmet Kavak'tan haber alamayan ailesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndeki rezidansa geldiklerinde kanlar içinde bulundu.

Aile hemen 112 Acil Çağrı Merkezini ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar Üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde, Mehmet Kavak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Kavak'ın beylik tabancasını yanında buldu.

İntihar üzerinde durulan olayda Mehmet Kavak'ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİSPOR'DA ASBAŞKANLIK YAPMIŞTI

Öte yandan Mehmet Kavak, geçmiş dönemlerde Denizlispor'da Asbaşkanlık görevi yapmıştı.

