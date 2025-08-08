İstanbul'da küçük çocuk, kavgayı ayıran polise yumruk attı
Esenyurt'ta komşular arasında çıkan bıçaklı kavga, polisin müdahalesiyle son buldu. Küçük yaştaki bir çocuk ise tarafları sakinleştirmeye çalışan polise yumruk attı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansırken, gözaltına alınan çocuğun adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 13:54, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 13:55
İstanbul Esenyurt'ta, komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olay bıçaklı kavgaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK, POLİSE YUMRUK ATTI
Tarafları sakinleştirmeye çalışan polise küçük yaştaki bir çocuk, yumruk attı.
Sonrasında ailesi, çocuğu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
SALDIRGAN ÇOCUK, GÖZALTINA ALINDI
Polise yumruk atan çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından ise çocuk, adliyeye sevk edildi.