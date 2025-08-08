Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sağlıkla Türkiye Yüzyılı üreten 'Üniversite'

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, sağlık hizmetlerinin anayasal bir hak olduğunu vurguladı. Üniversite hastanesi, son iki yılda hasta bakma kapasitesini %41 artırdı ve yeni poliklinik binasıyla bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Sağlık turizminin ülke itibarı için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekilirken, doğru bilgilendirmenin toplumsal sağlık hakkı üzerindeki etkisi de öne çıkarıldı.

08 Ağustos 2025
Sağlıkla Türkiye Yüzyılı üreten 'Üniversite'

Sağlıkla Türkiye Yüzyılı Üreten "Üniversite" vizyonu kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, Aydın ve Kuşadası başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının, turizm işletmelerinin ve konaklama tesislerinin yalnızca ekonomik katkı sağlamadığını; aynı zamanda bölgesel istihdama katkı sunduğunu ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulamıştır. Üniversite hastanesinin sağlık hizmetlerinde üstlendiği rol, anayasal bir hak ve kamu vicdanı sorumluluğu olarak görülmektedir.

Bu yaklaşım, yapılan toplantılarda alanında uzman pek çok katılımcının değerlendirmeleriyle de desteklenmektedir.

Üniversitemiz Stratejik Bir Öneme Sahip

Sağlık turizmi ülkemizin küresel itibarı açısından stratejik bir öneme sahiptir. Prof. Dr. Mücahit Avcil, süreci tek yönlü yansıtan ve halkın hassasiyetini gözetmeden oluşturulan içeriklerin; hem sağlık kurumlarına, hem bölge ekonomisine hem de ülkemizin kurumsal itibarı ile uluslararası görünürlüğüne zarar verme riski taşıdığını belirtmiştir.

Üniversitede Sağlık Hizmetleri Giderek İyileşiyor

  • Üniversite hastanesinin en temel önceliği, halkın ve hastaların sağlık hizmetlerine güvenle, zamanında ve eşit biçimde erişimini sağlamaktır.
  • Hasta bakma kapasitesi son iki yıl içerisinde %41 oranında artırılmıştır.
  • Önümüzdeki hafta inşaat faaliyetine geçecek olan yeni poliklinik binası ile bu kapasitenin daha da genişletilmesi hedeflenmektedir.

Doğru Bilgilendirmenin Önemi

Prof. Dr. Mücahit Avcil, sağlık hizmeti gibi kamusal bir alanda doğru bilgilendirmenin toplumun sağlık hakkına ve kurumsal itibara doğrudan etki ettiğini vurgulamıştır. Bu nedenle, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu etik ilkeler çerçevesinde yürüten basın mensuplarına teşekkür etmiş ve tüm paydaşlarla birlikte yapıcı ve sağduyulu bir iletişim zemini inşa etme iradesini yinelemiştir.


