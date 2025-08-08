Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Konya'da tır baskınında 9 kaçak göçmen ve milyonluk sigara!

Konya'da düzenlenen operasyonda tırda 9 düzensiz göçmen ve piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak elektronik sigara bulundu.

08 Ağustos 2025
Konya'da tır baskınında 9 kaçak göçmen ve milyonluk sigara!

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tır içerisinde 9 düzensiz göçmen ve 1,5 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Olay, 8 Ağustos 2025 günü saat 01.00 sıralarında Konya-Ereğli karayolu girişinde gerçekleşti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan tırın sürücüsünün A.K. olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, tırın kabin kısmında, yatak bölümünde ve yan koltukta toplam 9 kaçak göçmen bulundu.

Araştırmalar sonucunda, 4 şahsın kişi başı 6 bin dolar (toplam 24 bin dolar), 5 şahsın ise kişi başı 3 bin lira (toplam 15 bin lira) karşılığında sınır illerinden İzmir'e götürüldüğü ve farklı organizatörlerle bağlantılı olarak taşındıkları ortaya çıktı.

Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

  • Dorse kısmında yapılan aramada, açık dorsede 6 kapalı karton kutu ele geçirildi.
  • Kutularda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 77 adet elektronik sigara bulundu.

Sürücüye ve Göçmenlere Uygulanan İşlemler

  • Sürücü A.K., TCK 79 kapsamında "Göçmen Kaçakçılığı" ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Trafik ekiplerince sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.
  • Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
  • 9 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere düzensiz göçmen sevk merkezine teslim edildi.


