Rize'de Belediye Başkanı Çervatoğlu, yumruklu saldırıya uğradı

Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, bir kişinin fiziki saldırısına uğradı.

Saldırının ardından yetkililer hızlıca harekete geçti ve olayla ilgili resmi açıklamalar yapıldı. Başkan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Ercüment Şahin Çervatoğlu , M.A.Ö. isimli şahıs tarafından fiziki saldırıya uğradı.

, isimli şahıs tarafından fiziki saldırıya uğradı. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı nın talimatıyla gözaltına alındı.

nın talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Başkanın Sağlık Durumu

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Çervatoğlu'nun sağlık durumu iyi ve herhangi bir hayati tehlikesi bulunmuyor.



