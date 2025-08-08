Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracak
ÇOMÜ kampüsünde hasar var mı?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kentteki orman yangınının kampüslerine zarar vermediğini duyurdu.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 20:34, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 21:01
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, kentte tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında, Terzioğlu Yerleşkesi'nde herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale genelinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili olarak, sosyal medya platformlarında yerleşkeyle ilgili çeşitli asılsız iddialar yayıldığı tespit edilmiştir. Üniversite yönetimi, yangının başladığı ilk andan itibaren durumu titizlikle takip etmiş ve gerekli önlemleri hızla almıştır.

Yangınla İlgili Açıklamalar

  • Terzioğlu Yerleşkesi'nde yer alan tüm binalar yangından etkilenmemiştir ve herhangi bir hasar oluşmamıştır.
  • Yangın, yerleşkenin çevresinde kontrol altına alınmıştır.
  • Şu an itibarıyla kampüs içerisinde can ve mal güvenliğini tehdit eden herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.
  • Yangının yerleşkeye yaklaşma ihtimaline karşı gerekli tüm güvenlik ve yangın tedbirleri ivedilikle alınmıştır.
  • Üniversite güvenlik birimleri, itfaiye ve ilgili kamu kurumlarıyla kesintisiz bir koordinasyon içinde çalışarak olası risklerin büyümesini engellemiştir.


