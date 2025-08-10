Bakan Göktaş: Terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin ön planda olduğu ve birlikte daha güçlüyüz mesajını vererek, terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin de anahtarı budur" şeklinde önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl'de düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programında şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Göktaş, ailelerle yakından ilgilendi ve onların taleplerini dinledi. Bu buluşmaların, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin doğru şekilde aktarılması ve birlikte yürütülmesi açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Dayanışma Mesajı

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürece değinerek, devletin tüm kademeleriyle her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti. "Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik ve huzurun güçlü olduğu bir Türkiye görmek istiyoruz" diyen Göktaş, devletin bu süreçte şehit ve gazi ailelerini incitecek hiçbir tavize yer vermediğini özellikle ifade etti.

Sürecin Önemi ve Katılımcıların Rolü

Sürecin çok hassas olduğunu belirten Göktaş, bu sürecin gaziler ve şehit aileleriyle birlikte inşa edileceğini söyledi.

"Birlikte daha güçlüyüz" mesajının altını çizerek, terörden arınmış bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.

mesajının altını çizerek, terörden arınmış bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kararlı duruşun önemine dikkat çekti.

Bakan Göktaş, "Güçlü Türkiye'yi inşa ederken sizlerle birlikte yürürken daha da güçlü ve başarılı oluruz" diyerek konuşmasını tamamladı.



