Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı, İstanbul ve Ankara'nın sıcak havasını geride bıraktı

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 33 dereceye ulaşarak rekor kırdı! İstanbul ve Ankara'nın hava sıcaklığını bile geçti.

10 Ağustos 2025 17:06
Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı, İstanbul ve Ankara'nın sıcak havasını geride bıraktı

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, 33 derece dolaylarında ölçülen deniz suyu sıcaklığı, 31 derece olan İstanbul ve 32 derece olan Ankara başta olmak üzere birçok kentin hava sıcaklığını geçti. Ağustos ayının ortalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 44 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı öğlen saatlerinde yüzde 18 dolaylarında seyretti. Sıcaktan bunalan Antalyalılar ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Deniz Suyu Sıcaklığı Rekor Kırdı

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 33 derece ile rekor kırdı. Bu değer, 31 derece ölçülen İstanbul ve 32 derece ölçülen Ankara başta olmak üzere birçok kentin hava sıcaklığını aştı. Nem oranının düşük olması nedeniyle sıcak esen rüzgar nefes almayı dahi zorlaştırdı.

Sıcaktan Korunma Yöntemleri

  • Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
  • Kimi kişiler ise plaj şemsiyelerinin gölgesinde güneşten korundu.
  • Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinleyenler oldu.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca yüksek seyretmeye devam edeceği bildirildi.


