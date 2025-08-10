Kastamonu Devrekani'de hortum panik yarattı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj kenarında aniden oluşan hortum, toz ve ekili arazileri havaya savurdu. Olay kısa sürede kayboldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 18:31, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 18:47
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj kenarında hortum çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Kınık köyünde Kulaksızlar Barajı civarında öğle saatlerinde hortum çıktı.
Çıkan hortum nedeniyle toz ile birlikte ekili arazilerin havaya kalktığı görüldü.
Hortum, köy yerleşim yerine ulaşmadan gözden kayboldu.