Kuşadası-Söke yolunda çökme! Trafik felç oldu
Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen ani çökme nedeniyle trafik tamamen durdu. Sürücüler için Kirazlı mevkisi alternatif olarak öneriliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 19:37, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 19:40
Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen yol çökmesi nedeniyle Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatılmıştır.
Olayın Detayları
- Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkii Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana gelmiştir.
- Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edilmiştir.
- Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar yerleştirilmiştir.
Alternatif Güzergah
Kuşadası'na geçmek isteyenler, Kirazlı mevkisine yönlendirilmektedir. Sürücülerin bu güzergahı kullanmaları tavsiye edilmektedir.