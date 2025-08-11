11 eşini öldürerek mal varlıklarını üzerine geçirdi

Termometreler 24 ilde 40 dereceyi aştı
Termometreler 24 ilde 40 dereceyi aştı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Balıkesir'de art arda depremler! Son deprem 20.13'te
Balıkesir'de art arda depremler! Son deprem 20.13'te
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Ana sayfaHaberler Dünya

11 eşini öldürerek mal varlıklarını üzerine geçirdi

İran'da 56 yaşındaki Gülsüm Ekberi'nin 22 yıl boyunca evlendiği kendisinden yaşça büyük erkekleri mehir paralarını alıp, miraslarını kendi üzerine geçirdikten sonra çeşitli yöntemlerle öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 21:30, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 22:11
Yazdır
11 eşini öldürerek mal varlıklarını üzerine geçirdi

İran'ın Mazandaran eyaletinde 22 yıl boyunca kendisinden yaşça büyük erkeklerle evlenip mehir paralarını alan ve miraslarını kendi üzerine geçiren 56 yaşındaki Gülsüm Ekberi adlı kadının eşlerini çeşitli yöntemlerle öldürdüğü ortaya çıktı. İran basınında yer alan haberde, Ekberi'nin cinayetlerinin 2000 yılında başladığı, 2023 yılında ise 82 yaşındaki Azizullah Babai'nin şüpheli ölümüyle gün yüzüne çıktığı belirtildi. Haberde Babai'nin oğlunun bir aile dostunun babasının da geçmişte Gülsüm isimli bir kadın tarafından zehirlenmeye çalışıldığını anlattığını ve bu durum üzerine polise başvurduğu kaydedildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ekberi'nin Sari Devrim Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce suçlamaları reddettiği, ancak olay yeri canlandırma görüntülerinin izletilmesinin ardından cinayetleri itiraf ettiği aktarıldı. Haberde, duruşmada dört kurbanın ailesinin İslami hukuka göre idam talebinde bulunduğu, davanın öldürülenlerin mirasçıları ve yakın akrabaları olmak üzere 45'ten fazla davacıyı kapsadığı bilgisine yer verildi.

Savcılık iddianamesinde zanlıya 11 kasten adam öldürme ve 1 öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildiği ifade edildi.

Polis soruşturmasında, Ekberi'nin potansiyel kurbanlara kızının tanıdıkları aracılığıyla ulaştığı, maddi durumlarını öğrendikten sonra yüksek mehir karşılığında evlendiği, ardından tansiyon, diyabet ve sakinleştirici ilaçlar ile bazı durumlarda metil alkol kullanarak kurbanlarını yavaş yavaş zehirlediğinin tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca Ekberi'nin ilaçların yeterli olmadığı durumlarda yastık ve havluyla boğarak cinayetleri işlediği belirtildi.

Cinayetlerin Mazandaran eyaletinin Sari, Neka, Mahmudabad, Babol ve Gaimşehr şehirlerinde işlendiği, kurbanlar arasında 2013'te evlendikten bir ay sonra ölen 69 yaşındaki Mirahmad Omrani, 2016'da düğünden iki ay sonra ölen 62 yaşındaki İsmail Bahşi ve evlendikten 43 gün sonra hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ganjali Hamzei'nin yer aldığı ifade edildi. 2020'de ise Ekberi'nin eski eşi Masih Nemati'nin zehirli şurup içmesine rağmen hayatta kaldığı ancak olayı polise bildirmediği kaydedildi.

Mahkemenin davada yer alan 45'ten fazla davacının tamamını dinledikten, beyanlarını ve taleplerini aldıktan sonra değerlendirmeye giderek nihai hükmünü açıklayacağı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber