Altının kilogram fiyatı 4 milyon 401 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 388 bin lira, en yüksek 4 milyon 405 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 401 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 396 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 969 milyon 306 bin 740,78 lira, işlem miktarı ise 446,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 148 milyon 780 bin 655,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: