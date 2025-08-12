Kurtulmuş: Komisyonumuz süreci millet adına takip edecek
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 401 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 401 bin liraya yükseldi.

12 Ağustos 2025 16:51
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 388 bin lira, en yüksek 4 milyon 405 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 401 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 396 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 969 milyon 306 bin 740,78 lira, işlem miktarı ise 446,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 148 milyon 780 bin 655,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.396.000,003.371,00
En Düşük4.388.000,003.354,50
En Yüksek4.405.000,003.430,00
Kapanış4.401.000,003.430,00
Ağırlıklı Ortalama4.393.523,663.404,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.969.306.740,78
Toplam İşlem Miktarı (Kg)446,35
Toplam İşlem Adedi36

