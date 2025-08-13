Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
13 Ağustos 2025
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira, işlem miktarı ise 740,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.401.000,003.430,00
En Düşük4.395.000,003.332,95
En Yüksek4.417.000,003.375,55
Kapanış4.413.000,003.332,95
Ağırlıklı Ortalama4.410.139,413.361,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.247.696.575,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)740,71
Toplam İşlem Adedi40

