Kavgayı ayırmak isteyen imamı yumrukladı
Iğdır'da cami bahçesindeki kavgayı ayırmak isteyen imam Zeki Tümay, yumruk darbesiyle yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 17:45, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 18:15
Olay, Hacı Hacer Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Cami görevlisi ile bir kişi arasında tartışma çıktı. İmam ve eski Ehl-i Beyt Alimler Derneği başkanı Zeki Tümay, araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada şüpheli, Tümay'ı yumruk atıp kaçtı. Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Zeki Tümay, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İmama saldıran şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.